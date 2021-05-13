Лавров 19 мая примет участие в заседании глав МИД ОДКБ в Душанбе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Душанбе 19 мая. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 мая в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Напомню, Республика Таджикистан председательствует в ОДКБ в текущем году", - сказала она.