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В Кремле прокомментировали информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за развитием этой истории и узнали о ней из СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за данной темой и располагают ли данными относительно включения Путина в список номинантов.

В сентябре прошлого года группа российских общественных деятелей, в числе которых писатель Сергей Комков, сообщила, что направила заявку на присуждение премии российскому президенту в Нобелевский комитет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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