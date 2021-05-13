В Кремле прокомментировали информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за данной темой и располагают ли данными относительно включения Путина в список номинантов.

В сентябре прошлого года группа российских общественных деятелей, в числе которых писатель Сергей Комков, сообщила, что направила заявку на присуждение премии российскому президенту в Нобелевский комитет.