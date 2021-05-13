Захарова заявила, что Россия разочарована председательством Германии в Совете Европы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия разочарована шестимесячным председательством Германии в Совете Европы (СЕ), Берлин вел себя как флагман антироссийских сил, а не лидер общеевропейской организации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы разочарованы председательством Германии в этой структуре [Совете Европы], руками которой была организована эта атака на нашу страну. На протяжении всех шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", - сказала она.

Захарова назвала прискорбным факт, что ФРГ завершает свое председательство в этом органе принятием решения совета министров по Крыму, которое представляет собой "набор ложных утверждений и абсурдных обвинений" в адрес РФ. "Для утилизации такого наследства потребуется немало усилий здравомыслящих государств. Сумеем ли мы вернуться к объединительной повестке или впереди нас ждет новый кризис, этот вопрос остается открытым", - резюмировала дипломат.