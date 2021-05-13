Володин: Европарламент и СЕ должны осознать ответственность за ситуацию на Украине

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) со своей Парламентской ассамблеей и Европарламент должны осознать свою ответственность за то, что на Украине формируется тоталитарный режим. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

"В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим, - написал Володин. - Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это".

По мнению председателя Госдумы, "европейские государства создают на Украине тоталитарный режим". "Когда на Украине закрыли все оппозиционные СМИ, европейские государства и международные институты промолчали. Потому что для них было важно любым способом сохранить действующую украинскую власть", - напомнил политик.

"Ради этого они пожертвовали свободой слова. С той же целью - сохранить угодных себе политиков - начали ликвидацию оппозиционной партии во главе с Медведчуком. Отдав при этом в жертву и без того несовершенную политическую систему Украины, где партия Медведчука была единственной оппозиционной", - продолжил Володин.

Он заметил, что подобное на Украине уже было, "когда для удержания власти [экс-президента Украины Петра] Порошенко под предлогом "декоммунизации" была закрыта Коммунистическая партия", однако "это ненадолго сохранило его власть". "Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан", - резюмировал Володин, добавив, что применение двойных стандартов стало "обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов".

О ситуации с ОПЗЖ

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении него и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.

В данный момент Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для Медведчука в связи с предъявленным ему обвинением по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры просят арестовать политика с правом внесения залога более чем в $10,5 млн.