Путин в беседе с Гутерришем выступил за повышение роли ООН в международных делах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем отметил уникальный характер Организации и выступил за повышение ее роли в международных делах. Об этом по итогам разговора сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности", - говорится в сообщении.

"Затрагивалась и тематика подготовки к проведению в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу как центрального мероприятия Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО", - добавили в пресс-службе.

Президент также заявил о готовности Москвы продолжать сотрудничество с ООН по противодействию распространению коронавируса.

"С российской стороны подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого особо опасного заболевания", - сообщила пресс-служба.

В Кремле добавили, что во время беседы была "подчеркнута важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса". Ранее в четверг сам Гутерриш, выступая перед студентами МГИМО, отметил, что с Путиным обсуждались важность вакцинации, в том числе российской вакцины "Спутник V".

Палестино-израильский конфликт

Президент России и генеральный секретарь ООН также обсудили палестино-израильский конфликт. Они выразили поддержку двугосударственному решению этой проблемы.

Отмечается, что собеседники провели "детальный обмен мнениями по ряду актуальных региональных вопросов".

"В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения, - говорится в сообщении. - Высказана поддержка принципа двугосударственного решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных международно-правовых норм".

Помощь Сирии

Стороны также договорились активизировать усилия по содействию возвращению сирийских беженцев и восстановлению экономики Сирии.

"При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии выражена обеспокоенность в связи с ужесточением односторонних санкционных мер в отношении законных властей Сирийской Арабской Республики. Условлено активизировать скоординированные усилия России и структур ООН по таким направлениям деятельности, как содействие возвращению беженцев и вынужденно перемещенных лиц, оказание гуманитарной помощи, восстановление экономики и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы российского государства, среди приоритетов Путин и Гутерриш обозначили и продвижение межсирийского конституционного процесса. Кроме того, в ходе беседы обсуждены вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Йемене, положение дел в Афганистане.

Гутерриш находится в Москве с рабочим визитом. Накануне он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.