МИД РФ считает решение СЕ по Крыму посягательством на территориальную целостность страны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия рассматривает решение комитета министров Совета Европы (СЕ) по правам человека в Крыму как посягательство на свою территориальную целостность и не признает его даже в качестве рекомендации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не можем не рассматривать данный вердикт как посягательство на территориальную целостность РФ. Совет Европы перешел черту, собственным решением создав искусственное препятствие для осуществления нормальной деятельности организации на территории этих субъектов РФ. Решения комитета министров СЕ носят сугубо рекомендательный характер, однако данное решение мы не признаем даже в качестве рекомендации", - сказала она.

Одобрив украинский проект решения комитета министров СЕ, страны ЕС в очередной раз злоупотребили своим большинством в этом органе, указала Захарова. "Я не вижу смысла подробно разбирать этот набор ложных утверждений и абсурдных обвинений в адрес нашей страны, все эти шаблоны о якобы оккупации, дискриминации крымских татар и украинцев - все это хорошо известно, это все отрабатывается нашими партнерами регулярно, но при этом не имеет ни малейшего отношения к реальному положению дел в российском Крыму", - добавила дипломат и подчеркнула, что Евросоюз таким образом сделал еще шаг на пути эскалации отношений с Россией.

Захарова отметила, что страсбургские институты "все беззастенчивее пользуются западным большинством" в рамках политики сдерживания России, что наносит СЕ непоправимый ущерб и подрывает его авторитет и перспективы сохранения как общеевропейской организации. "Мы не раз призывали западных коллег отказаться от двойных стандартов, перестать закрывать глаза на реальные проблемы, требующие реакции со стороны СЕ, однако они предпочитают просто не замечать, например, водную блокаду Крыма, другие гуманитарные преступления киевских властей, считают себя вправе подвергать население Крыма коллективной дискриминации за сделанный в 2014 году выбор в пользу воссоединения с Россией, - продолжила она. - Если крымчане - жертвы оккупации, как утверждается в решении соответствующей структуры, то за что же их наказывают, вводя экономические и визовые ограничения? Это риторический вопрос или просто тупик в подобной идеологии, которая навязывается общеевропейским институтам "старшим братом".

Комитет министров Совета Европы в ходе заседания 11 мая, посвященного правам человека, принял решение по Крыму, в котором, вопреки реальному положению дел, заявил об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в этом регионе после его воссоединения с Россией.