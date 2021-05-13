Захарова: арест правозащитника Середенко является примером карательной политики Эстонии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Задержание правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко, который был арестован в марте по подозрению в антигосударственной деятельности, является примером карательного правосудия эстонских властей, используемого в политических целях. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Власти Эстонии пока не собираются отказываться от своей линии на применение карательного правосудия в политических целях. Так, 30 апреля Сергею Середенко был продлен срок задержания под стражей еще на два месяца", - сказала она.

Как указала дипломат, российская сторона уже не раз заявляла об абсурдности и бездоказательности обвинений, выдвигаемых в адрес Середенко. "Мы дали этим злонамеренным действиям Таллина в отношении русскоязычного правозащитника принципиальную оценку в контактах как по двусторонней линии, так и в профильных международных организациях, - продолжила дипломат. - Нашу позицию, как мы видим, разделяют известные политики, общественные деятели в Прибалтике и в других государствах, которые обратились с письмами к эстонскому руководству и потребовали отказаться от политических гонений".

Захарова подчеркнула, что освобождение Середенко могло бы стать положительным сигналом со стороны эстонских властей по выводу двусторонних отношений из созданного ими тупика.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас сообщила, что эстонский правозащитник и общественный деятель Сергей Середенко задержан по подозрению в антигосударственной деятельности. Как заявил позднее генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу, Середенко арестовали из-за его якобы имевших место контактов со спецслужбами РФ. При этом обвинения Середенко до сих пор не предъявлены.