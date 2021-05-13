Захарова: Болгария не просила Россию помочь в расследовании взрывов на оружейных заводах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия до сих пор не получала никаких обращений от болгарской стороны с просьбой оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных заводах республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По дипломатическим каналам никакие запросы не поступали. Кроме того, до настоящего времени вообще не было предоставлено каких-либо фактов, подкрепляющих соответствующие версии, которые циркулировали в публичном пространстве", - сказала она.

Дипломат указала, что вбросы о причастности россиян к взрывам используются для нажима на Россию, выдвижения все новых обвинений и введения незаконных санкций. "Мы исходим из того, что и в Софии, и в других европейских столицах, участвующих в подобной информационно-политической игре, прекрасно понимают, что подобными действиями наносят серьезный ущерб двусторонним связям с нашей страной, равно как и международным отношениям в целом, и собственными руками разрушают остатки взаимного доверия", - подчеркнула Захарова.

28 апреля представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева на брифинге сообщила, что прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к организации в 2011-2020 годах четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.