Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество граждан, желающих стать выборщиками на предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, за неделю выросло более чем на миллион и на данный момент превышает четыре миллиона. Об этом сообщила в четверг журналистам член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

"Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", их количество за неделю выросло более чем на миллион. Это почти 4% от общего числа избирателей в стране", - проинформировала она.

По словам Шмелевой, больше всего выборщиков в Центральном федеральном округе - почти 1,3 млн человек. "У всех желающих есть еще две недели, чтобы воспользоваться возможностью выбора того кандидата, который должен представлять "Единую Россию" на предстоящих выборах в Госдуму", - напомнила она.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

Сами праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.