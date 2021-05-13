Захарова: у России и США не получается серьезный диалог по урегулированию киберинцидентов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. России и США не удается эффективно вести диалог по устранению инцидентов в киберпространстве. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Начиная с 2016 года <...> мы настойчиво предлагали США <...> сесть за стол переговоров на уровне экспертов, разобраться с тем, что происходит в киберсфере. Я хотела бы напомнить, что еще во время американского президентства [Барака] Обамы, когда [Джо] Байден был вице-президентом, Россия и США создали соответствующие структуры для урегулирования киберинцидентов, но серьезного делового разговора не выходит, к сожалению. Действительно к нашему большому сожалению. Но не мы являемся блоком, не мы выставляем эти преграды на пути подобного диалога", - сказала она.

Захарова также прокомментировала утверждение министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что действия России и Китая в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. "Нужно научиться иметь макровзгляд на ситуацию: это информационно-политическая кампания. Она разворачивается по целому ряду направлений. Цель понятна: бесконечный повод для того, чтобы вводить санкции либо ограничения, демонизировать и таким образом сдерживать нашу страну", - пояснила она.

"Мы вновь призываем наших западных партнеров использовать официальные каналы взаимодействия по чувствительным вопросам, не использовать систему вбросов в СМИ и абсолютно надуманного механизма приведения в действие этой всей лжеинформации", - добавила дипломат.