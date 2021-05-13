Предвыборный съезд "Справедливой России - За правду" запланирован на 26 июня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За правду" должен пройти 26 июня. Об этом в четверг сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин на заседании президиума центрального совета справороссов.

"3 июня пройдет итоговое заседание программного комитета, после этого проект предвыборной программы будет вынесен на президиум. Ориентировочно 26 июня пройдет наш предвыборный съезд, на котором утвердим нашу предвыборную программу", - проинформировал Прилепин.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения. Полное название обновленной политической силы - "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", короткое - "Справедливая Россия - За правду". Минюст России зарегистрировал изменения в уставе партии.