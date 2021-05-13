Захарова назвала бесконечной внутренней возней обвинения Праги в адрес Москвы

"Что касается заявлений, которые делают чешские представители в последнее время, опять же обвинения нашей страны. Это все безосновательно, это все противоречиво. Это, знаете, похоже на какую-то бесконечную внутреннюю возню, которая ведется под внешним присмотром", - сказала дипломат.

Она отметила, что "уже само чешское общество запуталось в тех версиях, в тех заявлениях и в той жуткой риторике, которую они каждый день слышат и получают от своих политиков". "Мне кажется, что это тот, видимо, внутренний кризис, который был создан, в том числе под влиянием извне, который само чешское общество должно преодолеть", - добавила Захарова.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула ранее Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.