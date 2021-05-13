Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение на границе республики с Арменией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе и отметил необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня.

"В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Отмечена важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами. Выражена готовность оказать всемерное содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе", - добавили на Смоленской площади.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.