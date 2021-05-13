Пискарев назвал вмешательством в дела РФ защиту США признанных экстремистскими организаций

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы расценивает как вмешательство во внутренние дела РФ положения доклада Госдепа, где запрещенные в России за пропаганду национальной и религиозной вражды организации, в том числе признанная экстремистской секта "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), упоминаются как преследуемые. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале комиссии со ссылкой на ее председателя Василия Пискарева.

Речь идет об опубликованном в среду ежегодном докладе Госдепартамента о религиозной свободе в мире. "Раздел доклада о России демонстрирует яркий пример того, как Соединенные Штаты, прикрываясь риторикой о защите прав верующих, высказывают поддержку откровенно экстремистским группам. В тексте доклада в качестве преследуемых упоминаются, в частности, "Свидетели Иеговы", которые на основании вступивших в силу законных решений судов РФ признаны экстремистскими, и ряд других экстремистских и террористических организаций", - заявил Пискарев.

"Из текста самого доклада становится ясно, что Госдепартамент США встал на защиту организаций, запрещенных в РФ за пропаганду национальной и религиозной вражды, попытки внести раскол в общество и угрозы территориальной целостности нашей страны", - добавил депутат, отметив, что комиссия расценивает это как "еще один пример вмешательства со стороны США".

Он счел примечательным, что этот раздел доклада основывается на материалах действующих в стране НКО-иноагентов: по его мнению, это стандартный пример спонсирования Вашингтоном отдельных структур для дальнейшего "раскручивания ложных обвинений" в адрес Москвы.

Пискарев подчеркнул, что не может не настораживать "открытое оправдание официальными лицами США деятельности экстремистских организаций на территории РФ". Это может говорить о том, что Вашингтон в целях вмешаться в общественно-политические внутрироссийские процессы готов "поддерживать и сотрудничать с любыми деструктивными силами", считает он.

Минюст России в августе 2017 года включил организацию "Свидетели Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года и признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" (запрещена в РФ) и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими.