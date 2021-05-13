Кремль видит позитивный сигнал в словах Байдена о правилах в борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кремль видит позитивный сигнал в заявлении президента США Джо Байдена о разработке единых правил в борьбе с киберпреступностью. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что именно такой подход предлагался ранее российским лидером.

"Владимир Путин действительно первый инициировал сотрудничество в этой сфере и выработку единых правил. Это уже достаточно давняя российская инициатива. Она, к сожалению, в тот момент не получала взаимности от американской стороны", - напомнил представитель Кремля.

"Сейчас мы видим определенное проявление взаимности. Это позитивный сигнал", - отметил Песков.

В четверг Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью, данная тема будет обсуждаться на возможном российско-американском саммите.