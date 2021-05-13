Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России" от Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая./ТАСС/. Председатель правления Союза добровольцев Донбасса и экс-председатель совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ростовской области. Об этом сообщается на сайте, посвященному праймериз "Единой России".

В мае Союз добровольцев Донбасса и "Единая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволило развивать участие представителей республик во внутриполитической жизни России. Тогда же секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что 500 тыс. жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года.

Участники праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. По данным на конец декабря прошлого года, в общей сложности в сентябре 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Праймериз в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая.