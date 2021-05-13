Песков объяснил, с чем связано ежедневное появление Путина в телеэфире

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин очень много работает, и с этим связано его ежедневное присутствие в телеэфире. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для документального фильма на телеканале "Россия-1" к 30-летию ВГТРК.

По его словам, риски при появлении на этом телеканале программы "Москва. Кремль. Путин" были связаны главным образом с тем, что "президента Путина и так очень много в телевизоре и очень много ежедневно".

"Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами - как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день [в телеэфире]", - подчеркнул представитель Кремля.