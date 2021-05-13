Медведев назвал уголовное дело против Медведчука охотой на ведьм

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал уголовное дело против лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и депутата Верховной рады Тараса Козака охотой на ведьм, которая обречена на провал.

Суд в Киеве отказал во взятии Медведчука под стражу. Его отправили под домашний арест

"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", - цитирует Медведева пресс-служба единороссов.

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому и "его друзьям" заниматься "решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море, а не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал".

Медведев считает санкции против лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука незаконными с точки зрения международного права, а выдвинутые против него обвинения безосновательными.

"Украина ввела против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" санкции, абсолютно незаконные с точки зрения международного права, - приводит мнение Медведева в четверг пресс-служба единороссов. - Глубоко убежден, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований".