Володин подал заявление на участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил журналистам, что подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов партии "Единая Россия" на думских выборах восьмого созыва.

"Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" в родной для себя Саратовской области", - сказал он.

Володин уточнил, что будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области. "Для меня это возможность решать проблемы жителей как конкретного 163-го округа, так и Саратовской области в целом", - пояснил политик.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Подача заявлений на праймериз стартовала 15 марта и должна была завершиться 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая.

Основным будет онлайн-формат голосования, по такой схеме оно пройдет в 43 субъектах РФ, в 42 регионах будет смешанная форма голосования. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму.