Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе, с российской стороны подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося поздно вечером в четверг по инициативе армянской стороны телефонного разговора лидеров.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. В Кремле также уточнили, что "Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

Путин и Пашинян в разговоре также затронули вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Инцидент на границе

В среду министерство обороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области страны. Вечером того же дня Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь ее территории на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью. Между сторонами периодически возникают территориальные споры.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.