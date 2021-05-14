Дипломаты России и Израиля обсудили деэскалацию ситуации в секторе Газа

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в пятницу по телефону с гендиректором Министерства иностранных дел Израиля Алоном Ушпизом положение дел в зоне палестино-израильского конфликта.

"Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряженности и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также затронули актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, которые находятся на рассмотрении СБ и ГА ООН.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным Минздрава Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, более 600 человек получили ранения.