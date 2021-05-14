Мэр Иванова зарегистрирован участником праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму

ТАСС, 14 мая. Оргкомитет Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия" зарегистрировал мэра Иванова Владимира Шарыпова участником предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом ТАСС в пятницу сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" в Ивановской области Сергей Низов.

"Сегодня утром Шарыпов был зарегистрирован участником праймериз", - сказал собеседник агентства.

Ранее для участия в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Госдуму от Ивановской области была зарегистрирована бывшая участница российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.