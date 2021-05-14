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Мэр Иванова зарегистрирован участником праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму

В предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Госдуму от региона до этого зарегистрировали бывшую участницу группы "Тату" Юлию Волкову

ТАСС, 14 мая. Оргкомитет Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия" зарегистрировал мэра Иванова Владимира Шарыпова участником предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом ТАСС в пятницу сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" в Ивановской области Сергей Низов.

"Сегодня утром Шарыпов был зарегистрирован участником праймериз", - сказал собеседник агентства.

Ранее для участия в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Госдуму от Ивановской области была зарегистрирована бывшая участница российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Теги
Россия"Единая Россия"Ивановская область
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