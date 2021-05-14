Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на Украине, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков.