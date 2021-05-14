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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Песков: Пашинян не просил у Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской области

Глава государства отметил необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора тему помощи со стороны Москвы в связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным. И президент Путин особо отметил необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей [России, Азербайджана и Армении]. Прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян расширение военного сотрудничества.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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