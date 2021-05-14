Вице-спикер Госдумы Гордеев примет участие в праймериз "Единой России"

ВОРОНЕЖ, 14 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Государственной думы РФ Алексей Гордеев примет участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Он зарегистрирован от Павловского одномандатного округа Воронежской области, сообщается в пятницу на официальном сайте электронного предварительного голосования.

"Гордеев Алексей Васильевич, Воронежская область, Павловский одномандатный избирательный округ", - сообщается на сайте.

Алексей Гордеев с 12 марта 2009 года по 25 декабря 2017 года работал губернатором Воронежской области, после чего был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на должность полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. С 13 февраля 2020 года Гордеев занимает пост заместителя председателя Государственной думы.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было решено продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.