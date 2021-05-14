Олег Королев приостановил членство в "Единой России"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства. Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле", - цитирует Турчака официальный телеграм-канал "Единой России".

Секретарь генсовета уточнил, что в случае, если версия Королева о случившемся "подтвердится, он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии".

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на видео и фотографии из соцсетей сообщил, что Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, по факту ДТП в Липецке с участием Королева составлен протокол об административном правонарушении. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.