Армения пока не направляла официальных обращений в ОДКБ по ситуации в Сюникской области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Армянская сторона на сегодняшний день не направляла в Секретариат ОДКБ официальных обращений в связи с ситуацией в приграничных районах Сюникской области, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"На сегодняшний день от армянской стороны пока никаких официальных обращений, никаких документов по ситуации на армяно-азербайджанской границе не поступало", - сказал он.

Зайнетдинов также отметил, что идут рабочие контакты с армянскими должностными лицами. "В частности, сегодня состоялся разговор генерального секретаря Станислава Зася с и.о. министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которого обсуждалось развитие ситуации в приграничных районах Сюникской области", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

13 мая генеральный секретарь ОДКБ Зась по телефону обсудил с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел республики Арой Айвазяном ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ.

12 мая, по заявлениям армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана нарушили границу и углубились на армянскую территорию на несколько километров.