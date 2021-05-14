В Госдуме назвали недопустимыми попытки превращения Черного моря в "озеро НАТО"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Попытки Запада установить контроль в Черном море и превратить его в "натовское озеро" недопустимы, заявил в пятницу первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин.

"На наших глазах США и их союзники пытаются превратить Черное море в "натовское озеро". А мы помним времена, когда Черное море называлось "русским". Благодаря Черноморскому флоту, выйдя на берега Черного моря в XVIII веке, мы стали хозяевами на берегах Крыма и Кавказа", - сказал Затулин журналистам на площадке открывшихся в Севастополе первых Соловьевских чтений.

По его мнению, такая ситуация значима для всех россиян. "Для нас, людей, живущих сегодня, очень важно, чтобы ничто не угрожало свободному развитию России на юге, чтобы мы не были стеснены никакими чужими интересами. И мы должны, понимая все происходящее вокруг России, находить сегодня пути решения тех или иных проблем", - отметил Затулин.

В последнее время в Черное море регулярно заходят корабли НАТО, которые в том числе проводят учения в морской зоне неподалеку от российских территориальных вод. Также регулярно фиксируются самолеты западных стран у берегов Крыма и Кубани. Командующий ЧФ Игорь Осипов накануне заявлял, что из-за этой обстановки моряки-черноморцы постоянно находятся в море, вырос объем выполняемых ими задач в Черном и Средиземном морях.