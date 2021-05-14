В СФ надеются на эффективность переговорного потенциала ОДКБ в ситуации с Карабахом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассчитывает, что переговорный потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет эффективно использован в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом сенатор заявил в пятницу ТАСС.

"Подчеркну, что Россия неоднократно заявляла (и доказывала свои слова делом), что наша задача - разрешение конфликта между нашими соседями именно мирным путем. К продвижению мирного диалога мы всегда старались подключить и международные организации - такие, как ОДКБ. Надеюсь, что переговорный потенциал данной организации и в текущей ситуации будет эффективно использован", - пояснил Бондарев.

Он убежден, что миротворческое посредничество России воспрепятствует обострению армяно-азербайджанского конфликта. По словам сенатора, произошедший ранее инцидент в Сюникской области объясняется тем, что "отношения двух государств, еще совсем недавно воевавших, не вполне налажены".

"Главное, чтобы такие инциденты [нарушение границы] не повторялись, не имели продолжения, разрешались в кратчайшие сроки мирным путем (быстрым отводом войск), чтобы режим прекращения огня соблюдался неукоснительно. Подобные провокации надо профилактировать. И это уже вопрос не военно-политический, а сугубо политический", - подчеркнул Бондарев.

В пятницу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о решении обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области республики.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

В четверг вечером Пашинян заявил, что поручил руководителям соответствующих министерств начать консультации с ОДКБ по ситуации в Сюнике. В тот же день прокуратура Армении возбудила уголовное дело по части 2 статьи 329 ("Незаконное пересечение государственной границы") и статье 300.2 ("Действия, направленные на нарушение территориальной целостности") Уголовного кодекса Армении.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Как сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, армянская сторона на сегодняшний день не направляла в секретариат ОДКБ официальных обращений в связи с ситуацией в приграничных районах Сюникской области. Он отметил, что в ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки.