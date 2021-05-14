Путин: часть руководства Украины много лет спокойно работает в России, в том числе в Крыму

НОВО-ОГАРЕВО, 14 мая. /ТАСС/. Некоторые лица из высшего руководства Украины много лет спокойно работают с Россией, в том числе в Крыму, тогда как представителям оппозиции это вменяется в вину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

Глава государства обратил внимание на то, что "представителям оппозиции [на Украине] вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере". "А представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет", - заметил он.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже - и ничего, это считается нормой", - сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странам за год составил $9,9 млрд. "Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" - поинтересовался президент РФ.

Президент также назвал политическими и избирательными решения Киева против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже. И ничего, это считается нормой", - обрисовал ситуацию Путин.