"Единая Россия" пресекла попытку нелегального использования аккаунтов на праймериз

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" пресекла попытку нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом заявил в пятницу замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, слова которого приводит официальный Telegram-канал партии.

В сообщении уточняется, что 14 мая пользователи портала госуслуг, через который идет верификация для регистрации избирателей на праймериз, получили СМС о том, что их аккаунты незаконно используются, и восстановили доступ к ним.

"Представители компетентных органов должны дать оценку этой ситуации. Если в этом есть состав административного или уголовного правонарушения, то, как нам кажется, лица, которые задумали эту провокацию, должны быть привлечены к ответственности", - отметил Перминов. "Мы настроены на защиту процедуры [предварительного голосования], она будет максимально открытой, честной и легитимной. Любые попытки использования нелегальных средств для дискредитации будут жестко пресекаться", - подчеркнул он.

В партии также подтвердили, что "Единая Россия" "круглосуточно мониторит процесс регистрации избирателей и блокирует попытки массовой регистрации нелегальных аккаунтов".

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. По данным на 13 мая, было зарегистрировано более 4 млн граждан, желающих стать выборщиками на праймериз.

Само предварительное голосование, по итогам которого будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая.