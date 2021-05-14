ВС разъяснил, что власти должны предложить другую площадку при отказе согласовать митинг

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ разъяснил, что, отказав в согласовании проведения митинга, власти должны предложить заявителю альтернативную площадку или другое время, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Комментарий Верховного суда дан в связи решением по жалобе жителя Кемеровской области, который в конце 2019 года хотел провести в Новокузнецке митинг за отставку губернатора, однако получил отказ от местной администрации, мотивировавшей отказ тем, что в этот день на площади запланирован молодежный праздник "День хоккея - наш день". Как следует из искового заявления, власти не предложили ему перенести мероприятие в другое место или на другой день. В этой связи истец оспорил решение об отказе в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, которые встали на сторону администрации. "Суд признал ответ главы Новокузнецка незаконным в той мере, в какой данный ответ не содержит предложения об ином конкретном месте или времени проведения заявленного публичного мероприятия", - отметила собеседница агентства.

Как указано в мотивировочной части определения ВС РФ, уполномоченный орган обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения указанного уведомления обоснованное предложение об изменении места и (или) времени. Понятие "согласование проведения публичного мероприятия с органом публичной власти" по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает, что орган публичной власти может по своему усмотрению запретить проведение публичного мероприятия или изменить его цели, место, время или форму, говорится в определении коллегии по административным делам ВС РФ. Там указали, что уполномоченный орган может предложить изменить место и (или) время его проведения, причем такое предложение "должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью сохранения нормального и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, либо иными подобными причинами".

Для смены площадки должны быть веские доводы - проведение мероприятия в заявленном месте должно быть не просто нежелательным, а невозможным, пояснили в суде, добавив, что при этом альтернативная площадка должна позволять реализовать заявленные цели мероприятия, включая свободное формирование и выдвижение участниками публичного мероприятия своих требований, в том числе политических, и их доведение до соответствующих адресатов.