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Путин назначил Сергея Горяйнова заместителем председателя Следственного комитета

До этого она возглавлял управление кадров СК РФ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Горяйнова седьмым заместителем председателя Следственного комитета. Соответствующий указ был подписан главой государства сегодня и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Горяйнов возглавлял управление кадров СК России.

Следственный комитет возглавляет председатель, которого назначает на должность и освобождает от нее президент России. Председатель СК РФ ежегодно представляет главе государства доклад о работе ведомства. Глава СК может иметь до восьми заместителей, в том числе первого заместителя и заместителя - руководителя Главного военного следственного управления. С момента создания СК РФ его возглавляет Александр Бастрыкин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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