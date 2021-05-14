Более 7,2 тыс. кандидатов подали заявления на праймериз "Единой России" к думским выборам

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" завершила прием заявлений для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в Госдуму, в общей сложности заявки подали более 7,2 тыс. кандидатов, почти половина из которых беспартийные. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

Всего, по его данным, заявления подали 7 тыс. 624 кандидата. "У нас почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных - 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах, но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны", - отметил Карелин, уточнив, что треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации.

По информации главы оргкомитета, средний возраст кандидатов - 41 год, а каждый третий участник моложе 35 лет. При этом половина из заявившихся - "новые лица", то есть ранее не участвовавшие в политической деятельности.

Карелин признал, что "не все при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения". "После собеседования, общения с представителями региональных оргкомитетов кандидаты, которые впервые пришли в политику, оставались тверды в своих намерениях участвовать в выборах в Госдуму и конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Мы их поддерживаем в этом", - заключил он.

Предварительное голосование

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта. "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Основной формой проведения праймериз в этом году будет онлайн-формат, в нем они состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.