Правительство России утвердило перечень недружественных стран

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года", - говорится в распоряжении.

Этот указ предполагал ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольство, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Перечень состоит только из двух позиций - США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США - ни одного.

США неоднократно в последние годы вводили санкции против России, в последний раз - в середине апреля текущего года. В свою очередь, власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.