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Сенатор от Хабаровского края Безденежных вышел из ЛДПР

В числе причин такого решения он назвал несогласие с политикой реготделения партии

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Законодательной думы Хабаровского края Сергей Безденежных вышел из партии ЛДПР. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

В числе причин такого решения он назвал несогласие с политикой регионального отделения партии. "Это как минимум", - отметил Безденежных.

Он стал сенатором в 2019 году.

В апреле этого года из ЛДПР вышли сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, бывший председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров, которого досрочно сняли с должности в марте, и еще несколько депутатов. В качестве причины они указали несогласие с политикой регионального отделения партии.

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