Вячеслав Макаров снял свою кандидатуру с праймериз ЕР по выборам в Заксобрание Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отозвал документы для участия в праймериз партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в городской парламент, сообщили ТАСС в пятницу в региональном отделении партии.

"Вячеслав Макаров снял свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу номер 3 с предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва", - сказали в отделении.

Вместе с тем, как стало известно ТАСС, Макаров возглавит региональный список "Единой России" в Государственную думу РФ на предстоящих выборах, соответствующее решение было принято на совещании с руководством партии.

В конце апреля Макаров подал документы для участия в праймериз единороссов по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по спискам партии от Санкт-Петербурга. Позднее, 4 мая, он также подал документы для участия в предварительном голосовании партии на выборы в городской парламент.

Участие в праймериз является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Они пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако 28 апреля на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.