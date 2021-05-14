Песков прокомментировал выбор стран для перечня недружественных иностранных государств

"Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о выборе стран для перечня недружественных иностранных государств и о том, подчеркивается ли таким образом готовность Москвы к диалогу.

В опубликованный в пятницу перечень недружественных государств, утвержденный правительством РФ, вошли США и Чехия. В отношении них будут действовать меры, предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Данный указ предполагал ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России.

В перечне указывается, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США - ни одного.