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Песков прокомментировал выбор стран для перечня недружественных иностранных государств

По словам пресс-секретаря президента, ограниченность перечня подчеркивает готовность Москвы к диалогу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ограниченность перечня недружественных иностранных государств подчеркивает готовность Москвы к диалогу. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о выборе стран для перечня недружественных иностранных государств и о том, подчеркивается ли таким образом готовность Москвы к диалогу.

В опубликованный в пятницу перечень недружественных государств, утвержденный правительством РФ, вошли США и Чехия. В отношении них будут действовать меры, предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Данный указ предполагал ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России.

В перечне указывается, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США - ни одного.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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