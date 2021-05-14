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Захарова: посольство США должно выполнить требование о запрете найма россиян до 1 августа

Представитель МИД России подчеркнула, что вопрос найма граждан РФ и третьих стран закрыт окончательно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие с требованием Москвы до 1 августа. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан РФ и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств.

"С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа сего года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями, - отметила она. - Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно".

В опубликованный в пятницу перечень недружественных государств, утвержденный правительством РФ, вошли США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США - ни одного.

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