Глава комитета по соцполитике Петербурга Ржаненков подал документы на праймериз ЕР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в городской парламент. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального отделения партии.

"Александр Николаевич Ржаненков подал документы по второму одномандатному избирательному округу", - сказали в пресс-службе.

Ржаненков был назначен председателем комитета по труду и социальной защите Санкт Петербурга в 2006 году, с 2009 года он является главой комитета по социальной политике города.

Участие в праймериз является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Они пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако 28 апреля на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.