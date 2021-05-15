Захарова: власти Чехии не в состоянии объективно расследовать взрывы во Врбетице

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Чехии демонстрируют неспособность провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, предпочитая перекладывать вину на "внешнего врага" в лице России. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на опубликованный 14 мая в чешской газете Mlada fronta Dnes материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. "На сей раз от комментариев, судя по сообщению издания, отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чешской Республики, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу, - отметила она. - Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий".

"Во всей этой истории очевиден лишь один факт - в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России", - подчеркнула Захарова.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.

В пятницу был на официальном портале правовой информации было опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США - ни одного.