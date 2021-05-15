Володин заявил, что России бросили вызов, направленный на разрушение ее основ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что современной России брошен вызов, направленный на разрушение ее основ.

В посте, опубликованном в субботу в Telegram-канале, парламентарий напомнил об отмечаемом в этот день 800-летии князя Александра Невского, который сделал цивилизационный выбор, определивший "развитие российской государственности". "Его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги, как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли. Невский умел ответить на любой вызов - и в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком", - отметил Володин, назвав князя "примером для подражания".

"Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время - другой противник, не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел", бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем", - убежден председатель Госдумы.

Володин провел исторические параллели: "В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами - давят на Россию санкциями". "Не учат историю. Учили бы - знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей", - заключил он.

Спикер сообщил, что эти темы планируется обсудить на Парламентских встречах, которые состоятся 18 мая в Госдуме. IX Парламентские встречи в рамках Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" пройдут в Госдуме по инициативе Володина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.