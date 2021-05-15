Ростовская область готова предоставить возможность для голосования россиянам из ДНР и ЛНР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Ростовская область готова предоставить гражданам РФ, проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик, возможность для голосования на выборах, в том числе рассматривается возможность цифрового голосования, сообщил в субботу ТАСС губернатор Василий Голубев.

"Я знаю, что решение обсуждается <…> Подходы, которые сегодня формируются, предполагают возможность голосовать - по крайней мере это обсуждается - и в цифровом формате, и придя на избирательный участок. Мы готовимся к любому варианту событий", - сказал Голубев в кулуарах форума "Молодежь и наука", который проходит с 15 по 17 мая на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Ранее секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщал, что порядка 500 тыс. жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, имеют право участвовать в выборах.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.