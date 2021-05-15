Партия "Зеленые" выбрала нового председателя перед выборами в Госдуму

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Партия "Зеленые", которую в субботу возглавил глава организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин, намерена участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и региональные органы власти. Об этом Нагибин заявил ТАСС.

"Сегодня я выбран председателем партии подавляющим большинством голосов. Теперь нам нужно приступить к подготовке следующего съезда, где будут представлены и утверждены все наши кандидаты в депутаты. Мы будем участвовать во всех выборах, у нас серьезные амбиции, коллектив подобрался очень профессиональный", - сказал Нагибин.

По его словам, сегодня требуется подготовить и осуществить понятные людям и полезные обществу проекты на региональном, муниципальном и районом уровнях. "Здесь не обойтись без руководителей региональных отделений, имеющих четкое представление о актуальных проблемах своих регионов. Речь пойдет о хорошо нам известных вопросах - борьбе с незаконными мусорными свалками, вырубкой парков и лесов, загрязнением водоемов и другими схожими проблемами", - отметил он.

"На сегодняшний день существует множество разнонаправленных движений в области охраны окружающей среды, огромное количество людей, политиков и иных активных деятелей ищут пути решения экологических проблем и реализуют свои инициативы, поскольку данная тема является сегодня максимально востребованной и благоприятной для граждан России. "Российская экологическая партия "Зеленые" должна быть в авангарде этого движения. Проекты, направленные на повышение качества жизни, благоустройство собственных мест проживания, экологическое развитие городской среды, позволят вовлечь в работу большое число граждан, создадут ощущение сопричастности человека к решению своих и государственных задач на региональном уровне", - добавил Нагибин.