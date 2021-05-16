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Слуцкий прокомментировал пять принципов Европарламента для ведения дел с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что предложения ЕП фактически вмешаться в предстоящие выборы в нижнюю палату парламента вызывают возмущение, любые такие планы обречены на провал
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Предложения комитета Европарламента (ЕП) по международным делам фактически вмешаться в предстоящие выборы в Госдуму вызывают возмущение, любые такие планы обречены на провал. Об этом в воскресенье в Telegram-канале заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"С удивлением, переходящим в возмущение, прочел сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги еще не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальсифицированными", - написал Слуцкий.

По его словам, в комитете Европарламента по международным делам "предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов российской законодательной власти". "Но ничего у вас, господа, не выйдет! Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно", - заверил глава думского комитета.

Слуцкий выразил уверенность в том, что "все планы по объявлению нового созыва Государственной думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско". Предложения комитета ЕП парламентарий назвал "очередным русофобским докладом". "Печеньки" в виде "преимуществ "Восточного партнерства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут!" - резюмировал он.

Теги
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