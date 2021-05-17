Главы МИД России и Сьерра-Леоне обсудят энергетику, инвестиции и борьбу с терроризмом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом. Ожидается, что стороны обсудят урегулирование кризисов и борьбу с терроризмом в Африке, а также развитие двусторонних связей.

Как подчеркнули в российском дипведомстве в преддверии встречи, Москва и Фритаун поддерживают активный политический диалог, в основе которого лежит созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование справедливого полицентричного мироустройства. Стороны конструктивно взаимодействуют в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе по проблематике реформирования СБ ООН с учетом председательства Сьерра-Леоне в "Комитете десяти" Африканского союза.

На переговорах министры рассмотрят урегулирование кризисных ситуаций и борьбу с терроризмом на Африканском континенте, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе, Западной Африке, на Африканском Роге, в ЦАР, а также противодействие распространению опасных инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны предметно обсудят продвижение российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году.

Перспективные сферы

Особое внимание планируется уделить расширению торгово-экономических и инвестиционных связей. Как указали в МИД РФ, в 2020 году объем двусторонней торговли составил около 2,5 млн долларов. Товарооборот в основном формируется за счет российского экспорта ($2,3 млн), в структуре которого машины, оборудование, транспортные средства составляют 87,6%, продукция химической промышленности, каучук - 11,4%.

Предполагается, что стороны обсудят пути укрепления делового партнерства в таких перспективных сферах, как освоение запасов минерального сырья, топливно-энергетический комплекс, инфраструктура, рыболовство. Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ совместно с российскими энергетическими компаниями прорабатывает возможности сотрудничества со Сьерра-Леоне в такой области, как поставки сжиженного природного газа, дизельного топлива и мазута. Для проработки возможностей реализации совместных проектов принято решение о создании рабочей группы.

Одной из важных сфер взаимодействия является сотрудничество в гуманитарной области, включая здравоохранение и подготовку кадров для Сьерра-Леоне. В российских вузах получили образование более 2 тыс. сьерралеонцев. Принято решение о добровольном целевом взносе РФ в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере $2 млн на финансирование расходов, связанных с оказанием гуманитарной продовольственной помощи Сьерра-Леоне.

По итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств планируется подписание межправительственного соглашения о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов. Не исключено, что министры затронут вопрос открытия посольства России во Фритауне. Как сообщил ранее ТАСС посол республики в Москве Мохамед Йонгаво, в МИД РФ передано предложение правительства Сьерра-Леоне об открытии российского диппредставительства.