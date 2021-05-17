Володин заявил, что Россия поднимет в ПА ОДКБ и ПАСЕ вопрос регулирования в интернете

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международные организации, в том числе межпарламентские, должны уделить внимание теме регулирования в интернете, РФ поднимет данный вопрос в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что "30 лет назад, 17 мая 1991 года, официально утвержден стандарт Всемирной паутины - www". Если в 2001 году в России пользовались интернетом только 3,6% населения, то в 2021 году - 85%, "рост более чем в 23 раза", указал он.

"Меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния. Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне, - написал Володин. - Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание". "Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч", - добавил он.

По словам Володина, "когда создавались новые технологии, которые легли в основу современного интернета, вряд ли кто думал, что Сеть будет использоваться в том числе для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, экстремистской и террористической информации, как инструмент политического давления". Он указал, что в такой ситуации "саморегулирование - оперативный и действенный способ избежать регулирования законодательного". Между тем "в информационном обществе появление угроз опережает создание мер защиты от них, при саморегулировании тоже".

Политик также отметил, что "латание дыр на национальном уровне не перекроет все возможные обходные пути" для нарушений закона в интернете, "следы киберпреступлений, как правило, ведут за пределы страны, где они совершаются".

"Есть еще один не менее важный момент. В последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве", - продолжил Володин, добавив, что "юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения", игнорируется свобода слова. "Интернет не частная лавочка. Не может компания, какой бы крупной, крутой она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и свои правила", - убежден спикер Госдумы.