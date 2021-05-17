Путин убежден в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе", - сказал представитель Кремля.

Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. Он отметил, что "все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов". Представитель Кремля добавил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.