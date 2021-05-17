Песков: ближневосточный регион является смежным с Россией, эскалация конфликта там опасна

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ РФ.

"Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения", - сказал он.

Песков отметил, что многие страны этого региона находятся в достаточно сложных отношениях. "В целом регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности, огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, что не способствует стабилизации. Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС - прим. ТАСС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами", - добавил представитель Кремля.

Контакты президента РФ Владимира Путина с руководством Израиля или Палестины могут быть организованы при необходимости, но в последние дни их не было, заявил Песков. "Личных контактов в последние дни Владимир Путин пока не имел ни с израильской стороной, ни с палестинской. При необходимости они могут быть организованы", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в процессе диалога, в том числе по линии ближневосточного "квартета", самым активным образом работает МИД РФ.

Комментируя сообщения о ракетных ударах по зданиям с офисами ряда ведущих мировых СМИ в Газе, Песков отметил, что в Кремле "крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место". "Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв", - добавил также пресс-секретарь президента.

Согласно информации на сайте Кремля, в последний раз с палестинским лидером Махмудом Аббасом Путин говорил по телефону в декабре 2020 года, с израильским премьером Биньямином Нетаньяху - 7 мая 2021 года.