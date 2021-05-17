В Кремле не рассматривают идею Киева об обмене Медведчука на осужденных украинцев

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва вряд ли может серьезно рассматривать предложение Киева об обмене главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы заметили это заявление, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать".

Песков отметил, что ряд действующих украинских политиков успешно ведут бизнес в РФ. "Но я их не могу назвать", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может в случае вынесения обвинительного приговора в отношении Медведчука предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев.